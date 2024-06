Bergomi: «Barella è un numero 10! Per l’Italia è imprescindibile»

Lo Zio Bergomi non ha alcun dubbio sulle qualità e sull’imprescindibilità di Nicolò Barella. Il centrocampista dell’Inter il vero top player di questa Italia.

NUMERO DIECI – Beppe Bergomi, ospite negli studi di Sky Sport, non ha dubbi sul centrocampista dell’Inter e della Nazionale Nicolò Barella: «Barella imprescindibile per esperienza, leadership, per com’è cresciuto. Non sbraccia più come faceva prima, adesso è più sereno ed equilibrato. È ormai un ragazzo pienamente maturo, lui è un numero 10. Nel centrocampo dell’Inter sono tre numeri 10. Spalletti vuole qualità e Barella in questo momento è un titolare di questa squadra». Questa sera per Italia-Bosnia, così come contro la Turchia martedì, il centrocampista sardo non ci sarà. Serve recuperarlo in vista dell’esordio a Euro 2024 contro l’Albania.