Spalletti elogia Dimarco: «Agile non solo nella sua zona. Italia, un vantaggio!»

Luciano Spalletti introduce Euro2024 con un’analisi sulle potenzialità di Federico Dimarco, uno dei tanti uomini dell’Inter che sarà impegnato con l’Italia a partire dal 14 luglio.

CARATTERISTICA – Luciano Spalletti, intervistato dal sito della UEFA in occasione di Euro2024, descrive il gioco dell’Italia, sottolineando anche un vantaggio extra campo. Di seguito le parole del CT della nazionale azzurra: «In Italia siamo un po’ caratterizzati, o per lo meno siamo riconosciuti, per essere bravi a fare la fase difensiva e giocare in campo aperto e in ripartenza. Però, in Italia soprattutto, ultimamente stiamo cambiando come atteggiamento. Secondo me è un vantaggio arrivare da campioni. Bisogna far vedere di che pasta siamo fatti e che robe abbiamo dentro».

Dimarco, ecco la concezione di Luciano Spalletti

OLTRE – A breve l’Italia di Luciano Spalletti scenderà in campo per l’ultima amichevole prima di Euro2024. Fra gli uomini a disposizione del CT azzurro anche l’interista Federico Dimarco. Proprio quest’ultimo viene elogiato dal mister italiano, che dichiara anche su un altro difensore: «Giovanni Di Lorenzo e Federico Dimarco non si trovano a loro agio soltanto nella sua zona di competenza. Sanno fare i centrocampisti, sanno fare gli esterni che si buttano oltre la linea difensiva. Hanno grande piede nel mettere la palletta morbida dietro la linea difensiva». Questa la bella immagine tracciata da Spalletti pensando all’interista Federico Dimarco e al compagno Giovanni Di Lorenzo.