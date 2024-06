Frattesi non si smentisce: l’interista porta l’Italia avanti con la Bosnia

Davide Frattesi subito in gol per portare l’Italia in vantaggio contro la Bosnia. Il centrocampista dell’Inter ha tirato fuori un bel cioccolatino.

ECCOLO – Gran gol di Frattesi a portare l’Italia in vantaggio ad Empoli contro la Bosnia. Il centrocampista dell’Inter, schierato da trequartista dietro la punta Scamacca e in coppia con Chiesa, ha trovato un bel piattone al volo per battere il portiere avversario. Assist proprio dell’attaccante della Juventus. Tra le linee la mezzala nerazzurra non ci ha pensato due volte a calciare al volo. Media realizzativa molto alta: quindicesima presenza e quinto con la Nazionale. Che bel giocatore, direbbe Nicolò Barella!