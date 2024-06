Asllani, da comparsa a protagonista! Evoluzione positiva all’Inter

La stagione appena conclusa ha visto una netta trasformazione nello status di Kristjan Asllani. Il giovane centrocampista albanese ha vissuto un’evoluzione significativa nel suo ruolo e nella fiducia riposta in lui dal tecnico Simone Inzaghi.

TUTTO CAMBIATO – Appena un anno fa di questi tempi, Kristjan Asllani era reduce da una stagione in cui aveva avuto poche occasioni per mettersi in mostra. E le poche occasioni avute non sono state sfruttate al meglio dal ragazzo, che però ha continuato a lavorare con grande umiltà. La trasformazione di Asllani da comparsa a protagonista è uno degli sviluppi più interessanti dell’ultima stagione dell’Inter. Un anno dopo, la situazione è completamente diversa. Rispetto due anni fa, nella stagione appena conclusa, il centrocampista ha avuto molte più opportunità di scendere in campo e dimostrare il suo valore. Le prestazioni positive e la crescente maturità tattica hanno portato Inzaghi a considerarlo un elemento affidabile, capace di prendere le redini del centrocampo quando necessario. La prossima stagione potrebbe vederlo diventare ancora più centrale nei piani di Inzaghi, soprattutto se riuscirà a mantenere il livello di prestazioni mostrato nell’ultima annata. La sua crescita continua sarà fondamentale per l’Inter, che potrà contare su un centrocampista versatile e capace di adattarsi a diverse situazioni di gioco.

Asllani protagonista anche in Nazionale

NUOVA ESPERIENZA – Ad oggi, la fiducia di Inzaghi nei confronti di Asllani è fuori discussione. Sebbene Hakan Calhanoglu continui ad essere il titolare indiscusso in cabina di regia, Asllani non è più visto solo come un sostituto di emergenza. Tra le più belle notizie in casa Inter e non solo. Asllani si appresta a giocare il suo primo Europeo con l’Albania, con ottime possibilità di essere uno dei protagonisti della competizione. Questo cambiamento è frutto di una stagione in cui il suo peso all’interno della squadra nerazzurra è cresciuto notevolmente. Guardando al futuro, Asllani ha davanti a sé l’opportunità di consolidare ulteriormente la sua posizione all’interno della squadra. La partecipazione agli Europei potrebbe rappresentare un ulteriore trampolino di lancio, permettendogli di acquisire esperienza internazionale e di tornare all’Inter con una maggiore consapevolezza dei propri mezzi.