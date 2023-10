Padovan: «Inter-Bologna, Inzaghi va sul sicuro! Col Benfica dominio»

Inter in campo alle 15 contro il Bologna per l’8a giornata di campionato. Il giornalista Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, parla a proposito della prestazione dei nerazzurri col Benfica

PRESTAZIONE – «La prestazione del secondo tempo dell’Inter contro il Benfica ha lasciato una buona impressione. Ha creato tantissimo, l’1-0 è falso rispetto all’andamento della gara. Ha dominato l’avversario nel ritmo, ed è stata nettamente più forte dei lusitani. A questo punto i nerazzurri non vanno solo per vincere i gironi ma si candidano come squadra che può arrivare sino in fondo in Champions League».

SCELTE – Padovan parla della possibilità di vedere Sanchez in campo in Inter-Bologna: «L’Inter ha solo tre attaccanti, visto l’infortunio di Arnautovic. Potrebbe essere un piccolo problema. Ma oggi Inzaghi va sul sicuro, inizierà con Thuram e Lautaro Martinez. I nerazzurri sanno andare in gol anche con i centrocampisti e può supplire ad eventuali mancanze lì davanti. Possono suturare un eventuale buco».