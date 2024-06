Prima Pagina IN Edicola: eurogol di Frattesi, rinnovo di Barella!

La ‘Prima Pagina IN Edicola’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in anteprima, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la propria prima pagina nella versione cartacea in edicola.

CORRIERE DELLO SPORT

Frattesi, si va. L’Italia batte la Bosnia: sabato il debutto all’Europeo con l’Albania. Decide l’interista: 4 gol in 9 partite. Assist di Chiesa, errori sotto porta e qualche brivido. Gigio evita il pari. Oaktree, primo regalo: Nicolò rinnoverà per cinque anni. Inter-Barella, sì da 6.5 milioni. Contratto pronto fino al 2029: l’accordo prevede una serie di bonus. L’annuncio prima dell’Europeo. Gudmundsson aspetta Inzaghi: il club nerazzurro ha chiesto al Genoa anche Martinez come vice-Sommer.

TUTTOSPORT

Battuta la Bosnia 1-0: sabato esordio con l’Albania. Eurogol Frattesi, azzurro speranza. A Empoli passi avanti nel gioco, molte occasioni ma anche distrazioni in difesa e Donnarumma ci salva. Bene Buongiorno e Bellanova. Il ct applaude la coppia Fagioli-Jorginho.