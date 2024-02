Bisseck, arrivato il momento di tornare? A Lecce una chance

Yann Aurel Bisseck non gioca da tanto tempo, non è titolare da ancora di più. Con il Lecce potrebbe rivedersi tra i primi undici con Benjamin Pavard a riposo.

TURNOVER – Con il Lecce il turnover è obbligatorio. Tra l’Atletico Madrid di martedì e l’Atalanta della settimana prossima gli undici titolari di Simone Inzaghi hanno bisogno di riposare. L’Inter si prepara forse alla gara più facile sul calendario di queste tre, allo stesso tempo anche la più insidiosa. L’importante è non sottovalutare l’avversario e soprattutto non esagerare con i cambi. Tra questi ci potrebbe essere Yann Aurel Bisseck, che non fa una partita da titolare con il Genoa a fine 2023. Dall’ultima di dicembre il tedesco non ha più visto il campo dal primo minuto, ne avrebbe infinitamente bisogno per la sua crescita. Benjamin Pavard nelle ultime 9 non ha mai giocato meno di 80 minuti: è uno dei fidati di Inzaghi che non ne fa mai a meno. Bisseck però stavolta potrebbe scalzarlo e sarebbe anche ora!