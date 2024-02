Inter, una difesa di ferro. E Sommer sorride ai suoi

L’Inter di Simone Inzaghi pronta a fare il viaggio fino in Puglia per sfidare il Lecce. Adesso la grande occasione per continuare la fuga scudetto. E i numeri parlano nerazzurro, grazie a una difesa di ferro comandata da Yann Sommer.

AVANTI – L’Inter continua la sua striscia positiva e arriva al doppio impegno con le vele spiegate. L’obiettivo dichiarato è la seconda stella e il ventesimo scudetto. Dall’altro lato però, come lo scorso anno, resta ghiotta l’idea di continuare e proseguire la strada in Champions League. I nerazzurri, sotto i diktat di Simone Inzaghi, hanno creato una corazzata che difficilmente – nelle ultime uscite – è stata scheggiata. L’ultima squadra ad averci provato è stato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone. Il tutto senza successo, con la difesa dell’Inter che ha protetto bene Yann Sommer. Lo svizzero, con una difesa di ferro, ha portato a casa numeri strabilianti.

NUMERI – Nel weekend ci sarà il Lecce al Via del Mare. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo contro i pugliesi con un numero in favore. I nerazzurri infatti sono imbattuti fuori casa, con dieci vittorie e due pareggi. In generale invece, Yann Sommer è una vera e propria saracinesca, con soli 12 gol subiti. A far paura sono anche i clean sheet di Sommer che continuano a salire a vista d’occhio: ad oggi sono 15. Chi sta pagando queste prestazioni è senza ombra di dubbio Emil Audero che, arrivato per fare da spalla al titolare svizzero, si è ritrovato ad essere il classico secondo portiere pronto a entrare solo in rari casi eccezionali.