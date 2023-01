Calciomercato Inter – Tutte le novità e le trattative aggiornate al 24 gennaio

Il calciomercato è iniziato ufficialmente il 2 gennaio, con l’Inter che ha soprattutto la questione rinnovi. Qui tutte le novità e le trattative – in entrata e uscita – aggiornate giorno per giorno. La finestra invernale di mercato chiuderà alle 20 di martedì 31 gennaio. Su Inter-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sul calciomercato nerazzurro.

Calciomercato Inter − Gli ingressi

POSSIBILI ENTRATE − Sul futuro di Acerbi si è espresso il suo agente Pastorello. L’Inter vorrebbe riscattarlo (vedi articolo). Ritorno di fiamma in difesa invece per Chalobah, tant’è che il club nerazzurro avrebbe già contattato il Chelsea (vedi articolo). Il capitolo difesa rimane molto caldo, occhi anche su difensore di proprietà del Monza (vedi articolo). Ma i nerazzurri hanno un sogno nel cassetto per l’estate (vedi articolo).

ENTRATE UFFICIALIZZATE − Alem NEZIREVIC (D, Motala AIF)

Calciomercato Inter − Le cessioni

POSSIBILI USCITE − La novità più importante dell’ultima giornata sono le parole dell’agente di Skriniar, Roberto Sistici (vedi articolo). Possibile cessione in vista per Roberto Gagliardini, c’è l’interesse di un club di Premier League (vedi articolo). Saluta invece Radu, per lui nuova esperienza. Addio Cremonese, andrà in Francia (vedi articolo). Salto di categoria invece per Franco Carboni, è fatta per l’arrivo al Monza (vedi articolo).

USCITE UFFICIALIZZATE − Alessandro CIARDI (C, andato via a parametro al Salisburgo). Alessandro SILVESTRO (D, in prestito all’Aquila Montevarchi)