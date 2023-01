Skriniar via, Inter ha un grande sogno per giugno! Uno da tenere d’occhio

Skriniar è argomento caldo in casa Inter e non solo per l’espulsione rimediata contro l’Empoli (vedi articolo). Lo slovacco infatti non rinnoverà con il club nerazzurro e le ultimissime dichiarazioni del suo agente sono solo l’ennesima conferma (vedi articolo). Secondo le ultime di DAZN, per quanto riguarda il sostituto la dirigenza ha un solo grande sogno

PORTE CHIUSE – L’agente di Skriniar ha chiuso completamente al rinnovo con l’Inter e dunque la destinazione PSG rimane la più quotata, più a giugno che a gennaio. Per quanto riguarda i sostituti, ci sono stati contatti con Becao per giugno ma anche per Smalling. Poi si parla tanto di Scalvini che è il grande sogno di mercato dell’Inter ma a livello economico non può essere il sostituto di Skriniar perché l’Atalanta parte da una richiesta di 40 milioni. Quindi se Skriniar va via a zero, va sostituito con un altro a parametro zero. Quindi Smalling va tenuto d’occhio.