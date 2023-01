Gagliardini, interesse dalla Premier League! Via subito o a giugno – Sky

ADDIO? – Non solo Skriniar. L’Inter potrebbe dire presto addio anche a Roberto Gagliardini. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, sul centrocampista nerazzurro c’è l’interesse del Nottingham Forest. Ancora da chiarire se il club inglese stia lavorando per l’arrivo del centrocampista a zero o se tenterà di strapparlo dall’Inter negli ultimi giorni della sessione di mercato invernale.