Asllani, dopo Supercoppa e Scudetto arriva un’altra grande gioia!

Asllani non è sceso in campo dal 1′ in Verona-Inter, ultima partita della stagione per i Campioni d’Italia terminata in parità. Il centrocampista nerazzurro, dopo il triplice fischio, non va subito negli spogliatoio perché ha una partita da seguire, fino all’esplosione di gioia finale

LEGAMI – Kristjan Asllani è entrato in campo al 68′ di Verona-Inter al posto di Nicolò Barella, chiudendo così la sua stagione da Campione d’Italia. Il centrocampista albanese, che quest’anno ha vinto il suo primo scudetto, ha il nerazzurro nel cuore da sempre ed è risaputo. Ma c’è anche un altro legame indissolubile, vale a dire quello con il suo ex club, l’Empoli.

Asllani, un legame indissolubile con l’Empoli: dopo Supercoppa e Scudetto, ecco un’altra grande gioia

SALVI – Asllani dopo il triplice fischio di Verona-Inter, infatti, è rimasto in campo ancora un po’ insieme a Barella per seguire il finale di partita della squadra di Davide Nicola. L’attesa è stata ben ripagata poiché i toscani, grazie alla rete di M’Baye Niang al 93′, ha conquistato la salvezza condannando il Frosinone di Eusebio Di Francesco alla Serie B.

TERZA GIOIA – Asllani al triplice fischio esplode di gioia: urla di felicità, saltelli e abbraccio con Barella. L’Empoli sarà ancora avversario dell’Inter la prossima stagione e dunque il centrocampista nerazzurro avrà ancora la sua partita del cuore. Dopo la Supercoppa italiana e la seconda stella, ecco la terza gioia stagionale.