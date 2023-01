VIDEO – Terminate le visite di Franco Carboni, il Monza lo aspetta

Franco Carboni è pronto per iniziare la sua avventura con il Monza. L’esterno sinistro ha effettuato oggi le visite mediche di rito.

MONZA – Dal Cagliari al Monza. Franco Carboni ha finito anzitempo il prestito in Serie b con il Cagliari. Presto sarà un nuovo giocatore del Monza. Si tratterà di un prestito per un anno e mezzo. Diritto di riscatto a favore della squadra di Raffaele Palladino e contro riscatto per l’Inter. Qui il video pubblicato su Twitter da Sportitalia di Carboni una volta terminate le visite mediche

http://https://twitter.com/tvdellosport/status/1617493128356966401?s=20