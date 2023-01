Inter, occhi su un giovane difensore di proprietà del Monza

L’Inter si muove anche per quanto riguarda i giovani. La società nerazzurra ha messo gli occhi su un difensore classe 2004 del Monza.

MERCATO – Il mercato non smette mai di stupire. Nelle ultime ore sono stati diversi i contatti tra Inter e Monza. In primo luogo è questione di ore per l’ufficialità del passaggio di Franco Carboni, dal prestito al Cagliari ai brianzoli. Il Monza lo terrà in prestito per un anno e mezzo e avrà il diritto di riscatto, contro riscatto invece per l’Inter (vedi articolo). Secondo quanto riporta Alfredo Pedullà, non finisce qui. I nerazzurri sarebbero interessati a Sheriff Kassama, difensore di nazionalità italiana classe 2004. Giocatore arrivato a Monza nell’estate 2021 dall’Union Feltre.