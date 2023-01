Bucchioni: «Su Skriniar Marotta non ha colpe! Fa più del dovuto all’Inter»

Bucchioni, ospite della trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, ha parlato della gestione di Marotta della situazione legata a Skriniar. Ha poi detto la sua sulla possibilità di Inzaghi di adottare un trequartista stabile per l’Inter.



NESSUNA COLPA − Dopo il mancato rinnovo di Milan Skriniar, in molti si sono scagliati contro la gestione di questa situazione da parte di Giuseppe Marotta. Sull’argomento ha detto la sua il giornalista Enzo Bucchioni, che si è così espresso: «Quando si parla dell’Inter bisogna sempre partire da un presupposto. Due dirigenti vincenti come Marotta e Piero Ausilio devono sempre ragionare in base ai bilanci societari. Come sappiamo la situazione economica non è facilissima da gestire e quindi si cerca di non gravare negativamente sul bilancio. Io penso che, se Marotta avesse avuto la libertà di agire, avrebbe preso Gleison Bremer e ceduto Skriniar. O ancora gli avrebbe rinnovato il contratto alla cifra da lui richiesta. Faccio fatica a dare delle colpe e penso che la società sia gestita abbastanza bene. La realtà dell’Inter è questa e anzi stanno facendo più del dovuto per me».

TREQUARTISTA SÌ O NO − Il giornalista ha poi detto la sua sul gioco di Simone Inzaghi e la possibilità per l’Inter di giocare con un trequartista. Le sue parole: «Se Inzaghi continua a giocare con il 3-5-2 il trequartista non è previsto. Ovviamente ci sono dei movimenti che portano i centrocampisti a fare quel ruolo. Io però non posso chiedergli di cambiare modulo. C’è gente come Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan che può giocare lì. Il calcio di Inzaghi funziona abbastanza bene e qualcosa ha vinto. Se si vuole giocare con il trequartista o si cambia modulo o si fa come i nerazzurri, che ci arrivano con il gioco. Accettiamo le idee dell’allenatore fino a quando funzionano».