Skriniar ha scelto il PSG e non l’Inter per un motivo: non (solo) i soldi – Sky

Skriniar andrà presumibilmente al PSG, per il momento più a parametro zero a fine stagione che già entro il 31 gennaio. La scelta di lasciare l’Inter, stando a Sky Sport, non è dettata solo dai soldi.

SE NE VA – Manuele Baiocchini, intervenuto a Sky Sport 24, spiega perché Milan Skriniar andrà presumibilmente via a parametro zero: «Ha sempre avuto un rapporto ottimo con l’Inter, però ha deciso che per la sua carriera l’offerta del PSG è più allettante. A livello ovviamente economico, ma anche tecnico. Ha rifiutato la proposta dell’Inter, non l’hanno chiamato dal Medio Oriente ma dal PSG che lotta per la Champions League ogni stagione. Al di là della proposta economica Skriniar va a giocare nel PSG. Più a gennaio o a giugno? Penso a giugno, in una settimana è difficile andare a trovare un sostituto di Skriniar. Sostituirlo adesso per incassare pochi milioni non credo valga la pena».