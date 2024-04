Sommer, c’è già il suo piano B. L’Inter prova tre colpi – CdS

L’Inter ha già anticipato i tempi con due acquisti, ossia quelli di Piotr Zielinski e Mehdi Taremi. Adesso si focalizza su altre priorità, per il Corriere dello Sport una di queste è il futuro numero 1 al posto di Yann Sommer.

ACQUISTI – Yann Sommer è stato uno dei migliori della stagione della seconda stella dell’Inter. È risultato spesso decisivo e ha indirizzato alcune partite difficili con le sue parate. Quelle contro il Milan sanno di scudetto e successo finale, per questo è complicato trovare un’alternativa. Dal mercato la dirigenza si sta muovendo e il nome più in voga è quello di Bento, che inizialmente farebbe da secondo allo svizzero per poi diventare il numero uno come successo ad André Onana con Samir Handanovic. L’Athletico Paranaense però spara alto: oltre 20 milioni di euro. Anche Genoa e Torino hanno alte richieste per gli altri due colpi che l’Inter ha in mente, ossia Albert Gudmundsson e Alessandro Buongiorno. 40 milioni per il primo e oltre 35 milioni per il secondo. L’attaccante del Grifone è il prototipo ideale di ciò che serve a Simone Inzaghi davanti, mentre il difensore ha dato la priorità al club nerazzurro nonostante la concorrenza. Operazioni complicate, ma che in estate possono essere portate a termine per rinforzare una rosa che ha già ottenuto vittorie in questo anno.

