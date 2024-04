Inzaghi, media trofei paurosa da allenatore. Futuro all’Inter – CdS

Simone Inzaghi è un vincente e non è solo lo scudetto a dimostrarlo. I numeri da quando è allenatore sono impressionanti e li ricorda il Corriere dello Sport annunciando una cosa ormai certa.

VINCENTE – Simone Inzaghi ha coronato questi tre anni di Inter con lo scudetto vinto ai danni del Milan a San Siro, ma già aveva conquistato tre Supercoppe e due Coppe Italia. Il suo percorso è stato ricco di successi e senza quelli meno importanti forse non avrebbe forgiato la mentalità dei giocatori e l’abitudine alla vittoria. Inzaghi è stato capace di tutto ciò, si è formato con l’Inter ed è cresciuto insieme alla sua creatura. La differenza con Antonio Conte è netta, perché il salentino arrivò da vincente e se ne andò al primo scudetto, lasciando scorie non indifferenti. L’ex Lazio ha accettato gli addii di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, ha accettato il ridimensionamento e ha appena chiuso tre anni fantastici. Tanti bassi, come lo scudetto perso con il Milan, ma altrettanti alti coronati l’altra sera. Da allenatore ha raggiunto quota sei trofei in tre anni con l’Inter, nove in nove anni contando la sua esperienza alla Lazio. Una media spaventosa, degna di uno dei migliori allenatori in circolazione. La dirigenza lo sa, infatti arriverà a breve il rinnovo che lo legherà al mondo nerazzurro fino al 2027.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno