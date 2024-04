Inter, due stelle: i complimenti da quasi tutti in Serie A (e non solo)… Milan, dove sei?

Dalla Juventus all’estero, con la Real Sociedad, sono diverse le squadre che – molto sportivamente – hanno fatto i loro complimenti all’Inter per la vittoria dello scudetto con tanto di conquista della seconda stella. Ma all’appello manca proprio… Il Milan!

QUANTI COMPLIMENTI – Un’impresa di portata storica quella dell’Inter, con la vittoria del ventesimo scudetto nella propria storia proprio in un derby contro i rivali cittadini del Milan. Un traguardo raggiunto lunedì, dopo il quale sono arrivati i complimenti di moltissime società di Serie A – Juventus compresa – e addirittura anche estere, fra cui la Real Sociedad – che contro i nerazzurri ha giocato in UEFA Champions League – e il Borussia Monchengladbach, vista la presenza di Yann Sommer e Marcus Thuram. Eppure manca proprio una squadra all’appello…

Inter, dopo lo scudetto silenzio stampa del Milan. Rossoneri, dove siete?

SILENZIO – Non solo subito dopo la partita il Milan si è chiuso a riccio nel silenzio stampa, con Stefano Pioli che non ha parlato ai media. Ma per ben più di 24 ore dopo il derby perso lunedì, nemmeno sui social network ufficiali i rossoneri hanno pubblicato nulla. Fino a tre ore fa, con la notizia dell’allenamento di oggi. Seguita, poco dopo, dalle informazioni per gli abbonamenti in vista della prossima stagione. Eppure non è ancora arrivata nemmeno una parola di complimento nei confronti dell’Inter, che con ben altra classe e altro stile, anni fa riservò al Milan il cosiddetto pasillo de honor dopo la vittoria del Mondiale per Club nel 2007.

STILI A CONFRONTO – Non per nulla bisogna sia saper perdere, che saper vincere. E il Milan ha dimostrato di non saper fare né l’una, né l’altra cosa. Due anni fa, infatti, durante i festeggiamenti il focus era rivolto soltanto a denigrare l’Inter e i suoi giocatori. Oggi, abbiamo visto i comportamenti antisportivi di Theo Hernandez e Davide Calabria (non a caso due dei giocatori più rappresentativi del club rossonero), così come la decisione di alzare la musica a palla per coprire i festeggiamenti di tifosi e giocatori nerazzurri. E ora neanche una parola nei confronti di una squadra che ha conquistato un traguardo storico nel calcio italiano. E di cui proprio il Milan è stato testimone ufficiale sul campo.