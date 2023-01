Chalobah e il rinnovato interesse dell’Inter: proposta fatta, risposta Chelsea

Di Chalobah del Chelsea si è parlato di nuovo in questi giorni, dopo le voci dell’anno scorso (vedi articolo). Dall’Inghilterra, l’Evening Standard parla di risposta data dai londinesi all’Inter.

LA REPLICA – Trevoh Chalobah è entrato nei nomi indicati come possibili sostituti di Milan Skriniar, se quest’ultimo dovesse lasciare l’Inter già a gennaio. L’Evening Standard dà però un no come risposta del Chelsea a una proposta di prestito per il difensore classe ’99. Sia lui sia Conor Gallagher, approcciati da alcune società, sono ritenuti troppo importanti e il club non vuole che vadano via nella seconda parte di stagione. Chalobah va quindi scartato fra i nomi per l’Inter.

Fonte: standard.co.uk – Nazaar Kinsella