Skriniar allo scoperto. Il PSG può colpire ora. L’Inter valuta ma ha già un no – SM

Dopo le dichiarazioni del suo agente, è ormai noto che Skriniar lascerà l’Inter. Ora tutto è in mano al PSG, che può affondare subito il colpo permettendo agli interisti di reinvestire l’indennizzo. Il club nerazzurro ha due nomi, ma uno risulta essere un no. Di seguito gli ultimi aggiornamenti riportati da Miceli a “Sport Mediaset Monday Night”.

CARTE SCOPERTE – Dopo le dichiarazioni dell’agente di Milan Skriniar (vedi articolo), rese note nel corso di Inter-Empoli, non ci sono più dubbi sul futuro del calciatore. Lo slovacco non rinnoverà con l’Inter e, oltre al PSG, sembra avere anche altri club stranieri alla corte. Ovviamente, la società parigina è in prima fila nella trattativa e potrebbe affondare subito il colpo. In tal caso, secondo Daniele Miceli, intervenuto nel corso della trasmissione “Sport Mediaset Monday Night”, i 20 milioni di euro di indennizzo che il club francese dovrebbe pagare servirebbero all’Inter per trovare il sostituto di Skriniar. I nerazzurri, infatti, avrebbero puntato Tiago Djaló, ventiduenne del Lille. La dirigenza interista avrebbe sondato il campo anche per Trevoh Chalobah, ricevendo però un secco no dal Chelsea.