Correa fa tremare l’Inter! Valutazioni diverse fra club e Inzaghi – TS

Il fallimento di Correa al Marsiglia è evidenziato dai numeri: siamo al 4 maggio e non ha ancora fatto un gol in stagione. L’Inter rischia di ritrovarselo sul groppone e da Tuttosport emerge come la società e Inzaghi abbiano idee diverse su di lui.

UN DISASTRO – Dodici partite in Ligue 1, sei in Europa League e nemmeno un gol. L’unica gioia stagionale di Joaquin Correa è il rigore trasformato nella serie finale col Benfica, che ha portato il Marsiglia in semifinale di Europa League. Dove giovedì ha pareggiato per 1-1 contro l’Atalanta, nell’andata al Vélodrome. Partita dove – ovviamente – Correa non ha giocato perché il tecnico Jean-Louis Gasset (a differenza di Simone Inzaghi) l’ha evidentemente bocciato. L’Inter spera in un miracolo dell’OM: dovesse vincere l’Europa League si qualificherebbe alla prossima fase a gironi di Champions League – ormai non più possibile dal campionato – e scatterebbe l’obbligo di riscatto a dodici milioni. Che altrimenti non sarebbe esercitato.

Correa, quale futuro in caso di rientro all’Inter? Inzaghi apre

LO SCENARIO – Senza la vittoria dell’Europa League si realizzerebbe ciò che tutti i tifosi dell’Inter non si augurano: Correa di ritorno in nerazzurro dal prossimo 1 luglio. Opportunità che nemmeno la dirigenza vorrebbe, con una cessione immediata. Pagato oltre trentatré milioni dalla Lazio nell’agosto del 2021, ora sarebbe piazzabile per circa sette-otto milioni. Un deprezzamento notevole, ma soprattutto una difficoltà a trovare una destinazione. L’Inter si augura che Correa apra a qualche mercato di livello più basso, come per l’altro cedibile Marko Arnautovic. Anche perché con quei soldi ci sarebbe il margine per un altro allenatore. Di contro, Inzaghi non vedrebbe male la possibilità di riaccoglierlo come quarto attaccante, ovviamente con spazi ancor più ridotti rispetto a prima. Ma la speranza di molti è che Correa non vesta più la maglia dell’Inter.

