Inter, sul calciomercato Zirkzee o Gudmundsson? Numeri a confronto

OBIETTIVO ATTACCANTE – Per andare a completare un reparto già di altissimo livello con nomi come Lautaro Martinez, Marcus Thuram e Mehdi Taremi (da ufficializzare), oltre alla probabile permanenza di Marko Arnautovic, l’Inter punta su un altro attaccante in vista del prossimo anno. In quello che è un calciomercato già piuttosto frizzantino per la società nerazzurra. I due nomi principali sono quelli di Joshua Zirkzee del Bologna e di Albert Gudmundsson del Genoa, sicuramente le due principali rivelazioni di questo campionato di Serie A.

Inter, calciomercato frizzante: il confronto tra Zirkzee e Gudmundsson

CORSA ALLA CHAMPIONS LEAGUE – Parlando di Joshua Zirkzee, parliamo di un giocatore protagonista nel Bologna che sta stupendo tutti in questo campionato (vinto dall’Inter) e che si trova in piena corsa per un posto nella prossima Champions League. Nonostante sia rimasto a secco nella gara di ieri in trasferta contro il Torino, l’attaccante olandese – ex Bayern Monaco – ha comunque un ottimo score di 11 gol e 5 assist in questo campionato. Il tutto in 33 partite giocate, per un totale di 2701 minuti, con una media gol quindi di circa uno ogni 245 minuti disputati. A cui aggiungere tre gare di Coppa Italia con 1 gol e 2 assist. Un totale che porta il suo contributo a 19 dei gol stagionali del Bologna.

SALVEZZA TRANQUILLA – Ben altro campionato – a livello di squadra – quello del Genoa di Albert Gudmundsson. Comunque protagonista di una salvezza tranquilla e, anzi, addirittura di un prestigioso posto di metà classifica in una stagione da neopromossa (con tanto di pareggio casalingo contro l’Inter). Proprio l’islandese è l’artefice principale di questo risultato: per lui le partite disputate in Serie A sono 32 (una in meno di Zirkzee), con 14 gol (+3) e 3 assist (-2) in campionato. Il totale dei suoi minuti, nonostante una presenza in meno, è maggiore di quello di Zirkzee: 2835, con una media gol però nettamente migliore (una rete ogni 202 minuti disputati). In Coppa Italia sono 2 le presenze, con 2 gol (+1) e 1 assist (-1). Un totale che porta il suo contributo a 20 dei gol stagionali del Genoa.

Zirkzee o Gudmundsson: il confronto finale per la scelta dell’Inter

CONFRONTO – Insomma, parlando puramente di numeri, per l’Inter la scelta potrebbe ricadere proprio su Albert Gudmundsson. Che sembra aver fatto leggermente meglio del collega Joshua Zirkzee. Ma anche a livello di costi e di trattative, arrivare all’islandese potrebbe essere più facile. Secondo le cifre, sono 40 i milioni richiesti dal Genoa, contro i 60 del Bologna. Non solo. Visti gli impegni per la prossima stagione, sarà meno complicato impostare con i liguri una trattativa che preveda l’inserimento di qualche giovane interessante (Zanotti e Carboni su tutti) per abbassare il cartellino dell’attaccante.