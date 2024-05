Precedenti Sassuolo-Inter: tante delusioni da riscattare, Frattesi gol ‘contro’

Sassuolo-Inter si giocherà alle 20.45 per la quartultima giornata di Serie A e i precedenti non sorridono certo ai nuovi campioni. Con una particolarità: nell’ultima a Reggio Emilia segnò Frattesi, ma da avversario.

I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà il Sassuolo-Inter numero 11 in trasferta. Il primo è indimenticabile: 0-7 il 22 settembre 2013, con il ritorno in campo di Diego Milito dopo sette mesi di stop per infortunio valso una doppietta da subentrato. In un campo storicamente difficile è in corso una serie positiva di quattro vittorie consecutive, iniziata con un 3-4 del 20 ottobre 2019. Poi lo 0-3 del 28 novembre 2020 e gli 1-2 del 2 ottobre 2021 (in rimonta) e dell’8 ottobre 2022 (doppietta di Edin Dzeko e gol neroverde del momentaneo pareggio di Davide Frattesi, oggi dall’altra parte). Questo ha reso il totale meno disastroso: 6 successi, 4 sconfitte e nessun pareggio, con 21 gol fatti e 13 subiti. Anche se sull’ultimo dato è proprio lo 0-7 del 2013 a fare la differenza.

Sassuolo-Inter, dai precedenti emergono le difficoltà coi neroverdi

UN DISASTRO – All’andata è finita 1-2 il 27 settembre, nonostante il gol del vantaggio di Denzel Dumfries nel recupero del primo tempo. L’unica sconfitta dei nuovi campioni in tutta la Serie A, contro quella che a oggi è la penultima in classifica. Una nuova evidente dimostrazione di come il Sassuolo sia fra le principali bestie nere recenti dell’Inter, come confermano i precedenti complessivi. Fra casa e trasferta sono sì 10 le vittorie, ma ben 9 le sconfitte (poi 2 pareggi). Meno equilibrio sui gol, 41 a 28, ma quelli subiti spesso si sono rivelati piuttosto pesanti. Un motivo in più per vincere stasera, in una serie di vendette da potersi prendere contro una squadra che quasi mai ha dato da sorridere.