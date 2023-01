Collovati: «Skriniar già con la testa altrove, sapevo sarebbe andato via»

Fulvio Collovati ha parlato della serata da dimenticare di Milan Skriniar, il difensore dell’Inter espulso verso la fine del primo tempo contro l’Empoli. L’ex calciatorre ha dato sentenze sulle scelte del calciatore e sul suo futuro dagli studi di Rai Sport.

PARTENZA – Fulvio Collovati ha commentato la possibile partenza di Milan Skriniar nella prossima estate. Il difensore è stato inoltre la causa principale della sconfitta dell’Inter di questa sera contro l’Empoli. L’ex calciatore ha detto precisamente dagli studi di Rai Sport con Calcio Totale: «Io già sapevo che Skriniar sarebbe andato al Paris-Saint-Germain dalla scorsa estate, l’avevo detto più volte. Oggi è certo che partirà e non rimarrà all’Inter. Contro l’Empoli quell’intervento non lo puoi fare essendo già ammonito, Skriniar secondo me è già con la testa altrove».