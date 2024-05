Zirkzee, l’Inter si defila? Intrigo di mercato in vista col Bologna – TS

Zirkzee ha avuto una stagione strepitosa finora, nonostante nelle ultime giornate abbia segnato meno. Su di lui ci sono diverse squadre ma Tuttosport taglia fuori l’Inter dalla corsa per l’attaccante del Bologna.

IL PROTAGONISTA – Joshua Zirkzee sta portando il Bologna a lottare per un posto in Champions League. Anche ieri, nell’orribile 0-0 contro il Torino, l’attaccante olandese ha fatto il suo per cercare di sbloccare il risultato. Finita la stagione, è probabile che lasci i felsinei e vada altrove. In quale squadra? Si era parlato a lungo dell’Inter, ma ora l’opzione nerazzurra sembra più defilata. Almeno leggendo Tuttosport in edicola stamattina.

Zirkzee richiestissimo, ma non (a oggi) dall’Inter

IL TENTATIVO – Il Bayern Monaco ha un’opzione per riacquistare Zirkzee, ceduto due anni fa per otto milioni, pagandone quaranta. La Juventus, considerato che il Bologna ne chiede sessanta, sta cercando di fare leva sui bavaresi affinché esercitino questo riscatto, per poi acquistarlo da loro a una cifra inferiore rispetto alla richiesta rossoblù. Nel frattempo c’è anche il Milan, che può mettere sul piatto il riscatto di Alexis Saelemaekers da definire col Bologna. Mentre dall’estero è l’Arsenal la squadra che ha fatto più di un pensiero. Mentre l’Inter, su Tuttosport, oggi non è citata.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini, Stefano Salandin