Radu pronto a salutare la Cremonese: c’è la data dell’arrivo in Francia

Ionut Radu si prepara a cambiare di nuovo casacca. Dopo aver perso il posto da titolare anche alla Cremonese, volerà in Francia all’Auxerre (vedi articolo).

FRANCIA – Ionut Radu è pronto a cambiare squadra di nuovo. Dopo il prestito alla Cremonese, che sarebbe dovuto terminare a giugno, il portiere si trasferirà in Francia. Il rumeno andrà a sostituire Benoit Costil, passato dall’Auxerre al Lille. L’Auxerre, diciannovesimo in Ligue 1, si coprirà con il portiere di proprietà dell’Inter in prestito secco fino a giugno. Come riporta L’Equipe, Radu sarà atteso in Francia già martedì per le visite mediche. Anche perché domenica ci sarà lo scontro salvezza contro il Montpellier.