Skriniar, discorsi rimandati: la data. Dal PSG no contatti con l’Inter – Sky

Skriniar sembra sempre più lontano dall’Inter, bisognerà solo capire quando potrebbe partire. Il giornalista Sugoni aggiorna su quanto definito in base al pressing del PSG. Queste le sue parole nel corso dell’edizione dedicata al mercato di Sky Sport 24.



INCOGNITA − Milan Skriniar ha scelto di non rinnovare, almeno per il momento, il suo contratto con l’Inter. Questo è un segnale che lo avvicina sempre più al PSG, ma bisognerà capire se ciò avverrà già a gennaio per un minimo indennizzo o in estate a parametro zero. Alessandro Sugoni ha fatto il punto della situazione del difensore slovacco: «Non c’è ancora stato un contatto da parte del PSG. Neanche per informare l’Inter, sia per valutare un’eventuale trattativa per portarlo subito a Parigi, sia per un accordo per il futuro. Al momento restiamo alla volontà di Skriniar di non rinnovare il suo contratto. Questa sera i nerazzurri chiaramente scenderanno in campo e tutti i discorsi sono rimandati a domani. Christophe Galtier ne ha parlato dicendo di non sapere quando e se arriverà (vedi articolo). La probabilità maggiore è che Skriniar vada via in estate. Poi bisogna capire cosa risponderebbe la società se il PSG volesse aprire ora una trattativa al ribasso».