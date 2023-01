Pardo: «Dall’Inter mi aspetto i 3 punti, contro l’Empoli grande occasione»

Pierluigi Pardo ha parlato riguardo la gara di stasera tra Inter e Empoli, in cui il giornalista si aspetta i 3 punti dai nerazzurri.

OCCASIONE – Secondo Pierluigi Pardo l’Inter è favorita stasera: «Da stasera mi aspetto i 3 punti. Penso l’Inter si ampiamente favorita. Mi aspetto una serata tranquilla, al netto delle difficoltà di natura tattica. Nel senso che l’Empoli sta dimostrando di essere una squadra molto attenta. Ha fatto una partita con la Lazio incredibile. Ha una buonissima organizzazione. La squadra di Inzaghi dovrà essere paziente. Per i nerazzurri è una grande occasione. Per me l’Inter ha qualcosa in più della classifica che ha. Va detto però che ha fatto un’impresa in Champions dove non era per niente favorita. Ha vinto la Supercoppa alla grande, in Campionato mi aspettavo qualcosa di più». Queste le parole di Pardo a Tutti Convocati, il programma sulle onde di Radio 24