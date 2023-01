Galtier: «Skriniar? Non posso dire se arriverà già ora o in estate»

Cristophe Galtier ha parlato, nella conferenza stampa del PSG, riguardo la trattativa legata a Milan Skriniar, sempre più lontano dall’Inter.

SKRINIAR – Cristophe Galtier non si nasconde riguardo Milan Skriniar. Queste le parole del tecnico del PSG in conferenza: «Sono stato onesto, prima del mercato ho detto che ci sarebbero stati arrivi solo se qualcuno fosse uscito. Sarabia è andato in Premier League, ora il club è alla ricerca di un sostituto in attacco. Per quel che riguarda Skriniar ho visto le informazioni che sono uscite. Non posso dire se verrà in questa sessione o in estate. So che ci sta lavorando la società, io devo pensare ai giocatori che ho in squadra e a ciò di cui abbiamo bisogno». Sembra ormai una formalità dunque il matrimonio tra lo slovacco e i parigini.