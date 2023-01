Radu, addio alla Cremonese: l’Inter lo manda in Francia! Nuovo accordo

Termina anzitempo l’avventura in prestito di Andrei Ionut Radu alla Cremonese. Il portiere romeno, di proprietà dell’Inter, volerà in Francia per giocare con un club di Ligue 1

IN FRANCIA − Nuova squadra per Radu. Sarà l’Auxerre, club militante in Ligue 1. Finisce dunque con qualche mese di anticipo l’esperienza di Radu con la maglia della Cremonese. Sei mesi per lui altalenanti con più ombre che luci, complici qualche errore e un infortunio importante al gomito. Come riferisce il portale Gianluca Di Marzio.com, il giocatore passerà in prestito dall’Inter al club francese per sostituire il titolare Costil, acquistato dal Lille.