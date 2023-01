Grassani: «Juventus, ecco perché la penalizzazione. Possibili nuove sanzioni»

L’avvocato Grassani, esperto di diritto sportivo, crede che per la Juventus non sia finita dopo il -15 in classifica. Intervenuto a DAZN, prevede nuove sanzioni per altri filoni relativi al caso plusvalenze.

IL MOTIVO – Da avvocato, Mattia Grassani cerca di capire perché la Juventus abbia ricevuto il -15. Ecco come ha spiegato la scelta di venerdì della FIGC: «La risposta a questo tipo di domanda è molto più semplice di quanto possa apparire. Il giudizio che la Procura Federale ha scelto per riaprire il processo, che è di revocazione, si è basato su quattordicimila documenti trasmessi alla Procura Federale. Lì ha trovato degli elementi nuovi che, secondo l’accusa della FIGC, potevano portare alla riapertura del processo ma che riguardavano solo la Juventus. Il fascicolo arriva dalla Procura di Torino, che può guardare solo a dirigenti torinesi e non alle altre società. La riapertura del procedimento ha rinvenuto documenti che riguardavano la Juventus, da qui la riapertura e la condanna. Questo filone non rimarrà isolato, perché è aperto un altro procedimento per gli stipendi del periodo del COVID-19. Questa è un’altra incognita molto delicata che la Juventus probabilmente dovrà affrontare, rispetto alla quale i punti di penalizzazione potrebbero essere una nuova sanzione».