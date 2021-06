Sensi risponde alla Curva Nord: «Gratitudine, forza Inter sempre!»

Sensi in giornata ha visto sfumare definitivamente la possibilità di andare agli Europei, con l’Italia che lo ha sostituito con Pessina complice l’infortunio (vedi articolo). Il centrocampista, via Instagram, ha ringraziato la Curva Nord dell’Inter per il supporto.

VICINANZA – La Curva Nord, nel tardo pomeriggio di oggi, ha manifestato il suo supporto a Stefano Sensi dopo l’infortunio che l’ha tenuto fuori dagli Europei (vedi articolo). Un nuovo problema fisico, che si somma (purtroppo) ai tanti avuti in questi suoi due anni all’Inter. Il centrocampista, con una storia pubblicata sul suo account ufficiale Instagram, ha voluto ringraziare: “Gratitudine e riconoscenza. Forza Inter sempre!”, il messaggio di Sensi.