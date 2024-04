Pedullà: «Pioli vada a Sanremo con Allegri! Sull’Inter mi sconvolge»

Pioli ha di nuovo creato profondo imbarazzo per le sue dichiarazioni, nella conferenza stampa di vigilia di Juventus-Milan. Sulle parole del tecnico rossonero sull’Inter, Pedullà è piuttosto negativo (e ne ha pure per Allegri: il suo commento da Aspettando il weekend su Sportitalia.

MALISSIMO ENTRAMBI – Alfredo Pedullà va giù pesante: «Io non so se dare 3 alla conferenza di Stefano Pioli o a quella di Massimiliano Allegri. Però io sono sconvolto: quando Pioli dice che negli ultimi quattro anni l’Inter è la squadra migliore e ha vinto solo due volte penso voglia far brillare il suo scudetto. Lui, il 10 aprile 2024 e non il 10 aprile 2022, ha detto che pensa che il Milan sia vicino a Real Madrid e Manchester City. Poi dice una cosa opposta, che è la stessa cosa degli otto minuti che l’Inter non era entrata in area di rigore, che è la stessa cosa dell’ultimo derby perso cadendo in piedi».

Pedullà contro Pioli e Allegri, che rosicano per l’Inter campione

TUTTO CONTRO – Pedullà non si ferma: «Pioli nella comunicazione, visto che è un allenatore che guadagna tanto, deve farsi scortare. Ne esce malissimo: lui ha fatto passare questo messaggio, diretto o indiretto lo sa solo lui, che lo scudetto vinto togliendolo all’Inter l’ha vinto da squadra nettamente meno forte perché l’Inter è stata la squadra più forte di tutte. Non mi aspetto, da un allenatore che dovrebbe mostrare la superiorità dell’avversario, una dichiarazione del genere. Pioli e Allegri per me sono i Gemelli Diversi: manca solo il maestro Beppe Vessicchio e possono andare a Sanremo assieme…»