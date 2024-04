Pioli: «Inter più forte da 4 anni e ha vinto solamente due scudetti!»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan. Ovviamente ha risposto a qualche domanda sul derby che ha consegnato all’Inter lo scudetto.

POST SCUDETTO IN FACCIA − Pioli risponde così alla domanda sulla reazione post derby con l’Inter: «Vogliamo arrivare secondi e ritornare a vincere perché sono stati 10 giorni delicati. Umore della squadra? Non possiamo fermarci a queste delusioni che abbiamo dato ai nostri tifosi. Facile che dobbiamo avere l’orgoglio per riscattarci e vincere le ultime partite che restano. Soffriamo di questa situazione, ma abbiamo il dovere di rialzarci. La squadra ha dato veramente tutto? Sì. L’Inter è da quattro anni che è la squadra più forte del campionato e ha vinto solamente due scudetti. Abbiamo dato mentalmente tutto, ma non sempre siamo riusciti ad alzare il nostro livello di gioco. Delusione perdere il derby e vedere i nostri avversari alzare lo scudetto. Inter più forte, continua, solida e noi come tutte le altre squadre non sono riuscite a mantenere quel livello lì».