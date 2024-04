Allegri: «Io preso per pazzo quando dicevo che l’Inter fosse la più forte»

Massimiliano Allegri risponde alla domanda sulla squadra più forte dell’ultimo campionato, ossia l’Inter. Il tecnico della Juventus intona.

REALISTA − Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Juventus risponde così sulla Juventus e sull’Inter. Il tecnico incalzato su una precedente affermazione di Stefano Pioli: «Tutti gli anni non possiamo vincere, ma chi lavora qui dentro deve dare il massimo. Se non si riesce a vincere, bisogna applaudire gli altri e crescere per alzare il livello. Inter da quattro anni più forte come dice Stefano Pioli? Non so se sia l’ha più forte degli ultimi quattro anni, ma quest’anno è nettamente la squadra più forte, io l’ho sempre detto e venivo preso per pazzo, ma bisogna essere realisti!».