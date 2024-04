De Paola: «Juventus più debole dell’Inter per Allegri! Ecco perché»

Per tutto il campionato, Massilimiliano Allegri ha parlato di Inter da scudetto, giustificando la posizione in classifica della Juventus. Il giornalista Paolo De Paola su TMW Radio, durante “Maracanà”, ha criticato proprio la scelta comunicato del tecnico bianconero.

FALLIMENTARE – Paolo De Paola ha criticato pesantemente l’allenatore bianconero: «Un allenatore che sta portando il risultato alla società e può vincere la Coppa Italia non fa altro che apprezzare il proprio lavoro. Allegri rivendica il suo risultato minimo per paura di essere criticato, c’è uno spogliatoio in ostaggio e una tifoseria in ostaggio a lui ormai da anni. La squadra si era sempre schierata contro la disamina del tecnico che ci ha sempre detto che la Juve fosse più debole dell’Inter, lo faceva solo per sé stesso e contro la sua squadra che voleva essere più ambiziosa di lui. Allegri ha sancito un fallimento per la Juventus, anche se dovesse vincere la Coppa Italia. Cosa vuole dimostrare portando a casa il 15° trofeo nazionale? Lui salvaguardia posto di lavoro e immagine».