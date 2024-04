FOTO – Acerbi svela: «Giocato con un problema. Sempre il massimo per l’Inter!»

Acerbi dopo la conquista matematica del ventesimo scudetto si concentrerà a recuperare dopo gli ultimi acciacchi. Il difensore non sarà a disposizione di Inter-Torino e spiega anche il motivo della sua assenza, svelando un importante retroscena.

GIOCATO CON UN PROBLEMA – Francesco Acerbi non sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi in occasione di Inter-Torino, prima partita dopo la conquista del ventesimo scudetto. Attraverso un post pubblicato sui suoi profili social, il difensore italiano spiega in che condizioni ha giocato le ultime partite: «La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia! Per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora con queste stelle cucite nel petto, ho il tempo di recuperare per essere al 100% per i prossimi impegni! (Con il simbolo della bandiera dell’Italia alla fine, con chiaro riferimento al prossimo Europeo, ndr)». Di seguito il post pubblicato sulla sua pagina Instagram.