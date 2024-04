Lombardo contro Pioli: «Persi sei derby con l’Inter, di chi è la colpa?»

Pioli aveva saltato la conferenza stampa dopo il derby Milan-Inter e – a posteriori – forse avrebbe fatto meglio a evitare quella di vigilia della Juventus, visto cosa ha detto. Da Aspettando il weekend su Sportitalia, il giornalista Lombardo lo critica.

USCITA EVITABILE – Stefano Pioli è riuscito nell’impresa di dire il contrario di quanto affermava due settimane fa, quando baldanzoso riteneva che il Milan fosse alla pari di Manchester City e Real Madrid. Ora che ha perso per la sesta volta di fila il derby con l’Inter ritratta, ma c’è chi non dimentica.

Lombardo spara a zero su Pioli

LA CONTESTAZIONE – Il giornalista Marco Lombardo si chiede come Pioli abbia preparato il derby Milan-Inter di lunedì: «Vedere giocare Rafael Leao centravanti era una cosa che, già prima della partita, mi sembrava particolare. Ma non faccio l’allenatore. Poi lo sento dire che hanno preso gol su calcio d’angolo: ma di chi è la colpa? Chi è che lo prende? Chi è che lascia Francesco Acerbi solo davanti al portiere? Ci sarà un problema, forse, a dispetto di quello che è venuto fuori. Cioè che la mattina Simone Inzaghi aveva portato i suoi in campo a provare proprio i calci d’angolo perché era un elemento determinante della partita. Evidentemente il Milan non ha fatto la stessa cosa. Poi con la Roma gioca un’ora undici contro dieci e non ha fatto un tiro in porta: non è sempre colpa degli altri».