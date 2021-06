De Paul nei giorni scorsi è stato accostato con forza all’Atlético Madrid (vedi articolo). L’Udinese, però, ha rifiutato la prima offerta dei colchoneros, come riporta Sportitalia. L’Inter potrebbe così tornare in corsa.

OPZIONE VIVA – Rodrigo de Paul sembrava destinato all’Atlético Madrid, ma non dovrebbe essere così. Il centrocampista dell’Udinese è valutato dai friulani quarantatré milioni di euro, prezzo fissato per questo mercato. L’offerta dei colchoneros, secondo Sportitalia, è fra venticinque e trenta milioni, di gran lunga più bassa. Non solo: la proposta spagnola è insufficiente anche per quanto riguarda lo stipendio del centrocampista argentino. De Paul resta quindi sul mercato, con l’Inter o altre squadre che possono ancora provare a prenderlo, dato che per ora l’Atlético Madrid non alza la sua offerta.