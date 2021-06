È arrivata l’ufficialità: dall’Uefa Matteo Pessina sostituisce Stefano Sensi nella lista dei 26 convocati dall’Italia di Roberto Mancini. L’atalantino prende il posto dell’infortunato Stefano Sensi

CAMBIO – Adesso è anche ufficiale: Stefano Sensi non farà parte della lista dei 26 convocati dall’Italia di Roberto Mancini per gli Europei, che partiranno tra pochissimi giorni. Il centrocampista dell’Inter, alle prese con un problema agli adduttori, verrà sostituito da Matteo Pessina dell’Atalanta. L’ok della Commissione Medica dell’Uefa è arrivato proprio in queste ore, come riporta “Sky Sport”.