Esposto tifosi Juventus contro l’Inter alla Covisoc. Ma filtra una risposta – TS

Ricordate l’esposto di una serie di tifosi della Juventus contro l’Inter? Aveva fatto molto ridere quando era uscito. Ora è arrivato alla COVISOC, che ne dovrà valutare il contenuto. Con Tuttosport che anticipa la risposta.

TENTATIVO DISPERATO – Come noto, i tifosi della Juventus raramente accettano qualcosa di positivo riguardante l’Inter. Tantomeno lo scudetto della seconda stella. Per questo motivo, non potendo più aggrapparsi a nulla, la Fondazione Jdentità Bianconera ha presentato un esposto dove denuncia presunte irregolarità nel bilancio del club campione d’Italia, che avrebbero dovuto portare alla mancata iscrizione a questa Serie A. Un qualcosa di bizzarro, legato a un ultimo disperato tentativo di annacquare il ventesimo scudetto dell’Inter. Ora, l’esposto è arrivato alla COVISOC che ne dovrà valutare il contenuto. Ma non è che ci siano dei rischi di qualche tipo: ecco perché.

L’esposto della Juventus contro l’Inter non è irricevibile, ma bizzarro

LA PROBABILE RISPOSTA – Tuttosport fa sapere come, nella giornata di ieri, la Covisoc abbia ricevuto e preso in carico l’esposto dei tifosi della Juventus. Andrà quindi ora a valutarne il contenuto, per capire se ci siano state realmente queste irregolarità segnalate sull’Inter. In particolare sulla società Grand Tower Sàrl, con sede a Lussemburgo, che con una lettera di patronage aveva garantito la continuità aziendale del club nerazzurro. C’è un aspetto, di fondamentale rilevanza: nonostante l’esame sia in corso, che possa portare a provvedimenti è un altro discorso. Perché la FIGC, della quale la COVISOC è un organo interno, fa filtrare come ci sia la convinzione di aver svolto tutti i controlli relativi all’iscrizione dell’Inter. Motivo per cui la sensazione è che alla fine l’esposto dei tifosi della Juventus non porterà a nulla. E dovranno anche arrendersi: lo scudetto 2023-2024 finisce nell’albo d’oro con il nome Inter. Come quello del 2006.

Fonte: Tuttosport – Stefano Salandin