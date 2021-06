L’obiettivo dell’Inter è quello di dare continuità al progetto, proprio per colmare l’addio di Conte. Continuità con solo tecnica, ma anche dirigenziale, con Giuseppe Marotta, Piero Ausilio e Dario Baccin vicinissimi al rinnovo di contratto

CONTINUITÀ − Sono settimane febbricitanti in casa Inter, con l’addio sorprendente di Antonio Conte e l’arrivo di Simone Inzaghi in panchina. La scelta del tecnico ex Lazio, però, non deve essere vista come una rivoluzione bensì come una scelta di continuità, per un progetto vincente da consolidare. Tale obiettivo, infatti, sta spingendo Suning a rinnovare il proprio matrimonio anche con alcuni dirigenti che sono stati gli artefici del 19° scudetto. Uno di questi è proprio Giuseppe Marotta che potrebbe rinnovare il proprio contratto con l’Inter nei prossimi mesi. Il progetto di continuità non dovrebbe, però, coinvolgere solo l’ex dirigente della Juventus, ma anche altri due membri del comparto dirigenziale. Piero Ausilio e Dario Baccin, infatti, potrebbero allungare i propri vincoli contrattuali con l’Inter dopo la fine del calciomercato estivo.