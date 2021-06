Il futuro di Conte è sempre più lontano dall’Inghilterra. L’ex allenatore dell’Inter, infatti, ha abbandonato la pista Tottenham per differenti vedute. Come afferma il giornalista Sugoni a “Sky Sport 24”, il tecnico pugliese si prenderà un anno di riflessione

NIENTE TOTTENHAM − Così Alessandro Sugoni sul futuro di Antonio Conte, ormai sempre più lontano dalla panchina degli Spurs: «Abbiamo imparato a conoscere Conte. Arriva spesso in situazioni complicate, però, vuole vedere delle strategie per poter vincere. Tuttavia, nonostante il Tottenham sia una squadra prestigiosa con una storia e uno stadio importanti, rimane ancora lontana dalle altre big. Inoltre, pesa anche la possibile cessione di Harry Kane. Si prenderà un anno di riflessione, di pausa. Sarà l’ombra più fastidiosa per tutte le panchine europee traballanti». Questa, secondo Sugoni, la situazione dell’ormai ex allenatore dell’Inter. Sempre più credibile, quindi, l’ipotesi dell’anno sabatico per Conte (vedi focus).