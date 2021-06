Inter, Hakimi fuori entro fine giugno: 3 club in corsa. Inzaghi aspetta l’erede – Sky

L’Inter entro il 30 giugno deve fare un’importante operazione in uscita, con Hakimi che sarà il sacrificato. Secondo Sugoni di “Sky Sport 24”, i nerazzurri continuano a monitorare i due Emerson

DOPO HAKIMI − Alessandro Sugoni ha commentato la situazione mercato relativa all’Inter, che è alla ricerca di un sostituto dell’esterno marocchino: «L’Inter sta lavorando all’uscita di Achraf Hakimi, che deve garantire un’entrata concreta entro il 30 giugno. Ci sono Paris Saint-Germain, Bayern Monaco e Chelsea. Poi si vuole prendere un esterno che è molto importante per Simone Inzaghi. Ci sono due Emerson: Royal del Barcellona, che lo appena riscattato, e Palmieri, che ha giocato poco nel Chelsea. Per quest’ultimo, i Blues vogliono 20 milioni di euro. L’Inter cercherà di ridurre tale cifra». Questo l’aggiornamento odierno, senza dimenticare lo scenario ipotizzato in Germania (vedi articolo).