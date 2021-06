Lazaro da qualche anno sta facendo la spola in sede di mercato, ma l’Inter quest’estate vuole risolvere la situazione una volta per tutte. In Germania – precisamente sul quotidiano Bild – si parla dell’interesse dell’Eintracht Francoforte, che ha in rosa la contropartita ideale

SCAMBIO DI ESTERNI – Il ritorno di Valentino Lazaro all’Inter può essere nuovamente solo di passaggio. Destinazione Bundesliga? Di rientro dal prestito al Borussia Monchengladbach, l’esterno destro austriaco dopo Euro 2020 deciderà il suo futuro insieme al Club nerazzurro. Su di lui ha messo gli occhi il connazionale Oliver Glasner, nuovo allenatore dell’Eintracht Francoforte, che può avanzare un’offerta all’Inter. Anche in Germania è noto l’interesse nerazzurro per Filip Kostic, che quindi potrebbe diventare la contropartita tecnica dell’Eintracht per arrivare a Lazaro. L’esterno sinistro serbo è uno dei profili che l’Inter monitora, soprattutto in caso di addio di Ivan Perisic (che piace proprio in Bundesliga, ndr). Lazaro, invece, finché non parte, sulla destra resta nella lista dei possibili eredi di Achraf Hakimi (vedi focus). Lo scambio farebbe contenti tutti, ovvio.