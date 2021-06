Conte senza progetti: possibile un anno sabbatico per l’ex Inter?

Antonio Conte ha rifiutato il Tottenham in quanto non convinto dal progetto del club londinese. Ora sembrano esserci poche possibilità di rivederlo su una panchina nella prossima stagione, possibile quindi che l’ex allenatore dell’Inter si prenda un anno sabbatico.

Nemmeno un mese fa l’Inter festeggiava lo scudetto numero 19 della sua storia, conquistato sotto la guida di Antonio Conte. Probabilmente pochi avrebbero immaginato cosa sarebbe successo nelle settimane successive. Il tecnico ha infatti lasciato la squadra nerazzurra pochi giorni dopo la fine del campionato e attualmente è senza squadra. L’Inter ha deciso di ripartire da Simone Inzaghi, a cui sarà affidato l’onore e l’onere di puntare a proseguire il lavoro del tecnico salentino, mentre per Conte tanti contatti per il momento ma non concretizzati. C’è stata una possibilità Real Madrid, che avrebbe certamente intrigato il tecnico, ma i blancos hanno deciso di puntare sull’usato sicuro rappresentato da Carlo Ancelotti. Nei giorni scorsi c’è stato il contatto col Tottenham ma il tecnico, non convinto sulle possibilità di vincere a breve termine con gli spurs, avrebbe rifiutato. Al momento quindi le possibilità di vedere l’allenatore Campione d’Italia in carica prendersi un anno sabbatico non appare così lontana dalla realtà: non sarebbe nemmeno la prima volta per Conte, come già successo dopo l’addio al Chelsea prima di approdare all’Inter. Conte è un uomo ambizioso e per lui non è certamente un problema mettersi in attesa del progetto giusto per ricominciare a fare quello che sa fare meglio, vincere.