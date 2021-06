Lautaro Martinez: l’Atletico Madrid preme, l’Inter fissa il prezzo – SM

Claudio Raimondi, giornalista ed esperto di calciomercato di “Sport Mediaset”, ha fatto il punto sulla situazione di Lautaro Martinez, vicino al rinnovo con l’Inter ma appetito dall’Atletico Madrid di Diego Simeone

ASSEDIO – Sarà una lunga sessione di calciomercato, quella che sta per aprirsi ufficialmente tra qualche settimana. Lo sarà per l’Inter, per Marotta ma anche per tutti i tifosi. Si rincorrono, infatti, le indiscrezioni su Achraf Hakimi (QUI le ultime), ma anche su Lautaro Martinez. Ne ha parlato Claudio Raimondi, esperto di calciomercato di “Sport Mediaset”: «Quante possibilità ci sono che Lautaro e Romelu Lukaku giochino insieme nell’Inter l’anno prossimo? Al momento è più no che sì, perché l’offensiva dell’Atletico Madrid è reale. Vorrebbe regalarlo al tecnico argentino Diego Simeone, in procinto di rinnovare fino al 2024. Al momento, l’offerta giusta non è stata ancora recapitata all’Inter. Ma circa 70 milioni potrebbero andare bene. L’Atletico Madrid ne avrebbe offerti 50 (ma su questa offerta ci sono pareri contrastanti) magari facendo leva sulla volontà di Lautaro Martinez di cambiare aria, dopo all’addio di Antonio Conte».

Fonte: Sport Mediaset