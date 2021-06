Inter, Inzaghi vuole analizzare la rosa. Occhio a cinque giocatori − Sky

Secondo l’esperto di calciomercato Manuele Baiocchini di “Sky Sport”, Simone Inzaghi guarda già al futuro dell’Inter, tenendo d’occhio alcuni giocatori che potrebbero essere ancora utili alla causa nerazzurra. Attenzione a D’Ambrosio, Ranocchia, Kolarov, Young e Padelli (già annunciato dall’Udinese), tutti in scadenza di contratto

A SCADENZA DI CONTRATTO − Così Baiocchini sulle possibile scelte di Simone Inzaghi per quanto riguarda la rosa dell’Inter: «Simone Inzaghi vuole rendersi conto di quella che è la rosa con giocatori in scadenza e altri che torneranno dai prestiti. Danilo D’Ambrosio, Andrea Ranocchia, Ashley Young, Aleksandar Kolarov e Daniele Padelli sono i cinque interisti in scadenza. D’Ambrosio e Ranocchia possono rimanere perché piacciono all’allenatore. Il difensore campano è duttile ed è considerato molto utile per la squadra. Ranocchia è una figura spogliatoio molto importante che potrebbe essere riconfermato. Quanto a Kolarov e Young hanno ingaggi pesanti e potrebbero lasciare la squadra. Padelli andrà all’Udinese, mentre il suo posto sarà preso da Alex Cordaz che dopo 17 anni ritorna all’Inter».