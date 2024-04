Inter, ora più spazio alle seconde linee: col Torino già dei cambi!

L’Inter è ufficialmente campione d’Italia e contro il Torino potrà iniziare a cambiare qualcosina sulla formazione. Inzaghi da oggi ci lavorerà.

RIPRESA − L‘Inter campione d’Italia torna questo pomeriggio ad allenarsi per preparare la partita contro il Torino. Un match, che i nerazzurri disputeranno ovviamente col massimo impegno, ma con un pizzico in più di leggerezza ed euforia. La Beneamata ha staccato definitivamente il suo ventesimo scudetto nella notte più bella e importante dell’anno: ovvero lunedì sera al derby contro il Milan. Dopo la sbornia della prima e iniziale festa scudetto, perché già domenica ce ne sarà un’altra più quella universale del 19 maggio con tanto di titolo consegnato tra le mani di Lautaro Martinez, Simone Inzaghi inizierà a lavorare per l’impegno di domenica alle 12.30. Ma che Inter sarà quella contro il Torino di Juric?

Inter con tante rotazioni: più riposo per i titolari

SECONDE LINEE − Da domenica fino al weekend del 25-26 maggio, ultima giornata di campionato, Inzaghi ruoterà la sua Inter per dare più spazio e minutaggio a chi fino a tre giorni fa ha giocato pochissimo. Insomma, si vedrà in campo una squadra con diverse seconde linee, come anche testimoniato dallo stesso Inzaghi alla vigilia del match contro il Milan domenica scorsa. Da Audero tra i pali, fino a Bisseck in difesa passando per Buchanan, Asllani e Klaassen, si vedrà un’Inter quasi sperimentale. Senza ovviamente dimenticare i vari Sanchez e Arnautovic, che sono riusciti comunque a dare il loro apporto durante la seconda parte di stagione. Entrambi lunedì sera sono rimasti in panchina per tutto il derby. Un gesto anche di riconoscenza di Inzaghi verso la coppia titolare Lautaro Martinez e Thuram, che nelle prossime settimane potrà per certi versi riposarsi un po’. Contro il Torino questa potrebbe essere la probabile formazione:

(3-5-2): Sommer; Bisseck, de Vrij, Bastoni; Darmian, Frattesi, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Sanchez, Arnautovic.